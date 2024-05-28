Главные сериалы июня 2024 года: "Звездные войны: Аколит", "Пацаны", "Дом Дракона" и "Медведь"

УНИАН подготовил подборку из девяти самых интересных сериалов июня 2024 года.

В первый месяц лета зрителей у "малых экранов" ждет целый арсенал новых сезонов хитовых сериалов – антисупергеройского экшна "Пацаны", мрачного фэнтези "Дом Дракона", ромкома "Бриджертоны", драмеди "Медведь" и постапокалиптического фэнтези "Сладкоежка".

Кроме того, в июне состоятся премьеры нескольких интересных новых шоу – фантастического экшна "Звездные войны: Аколит", юридической драмы "Презумпция невиновности", байопика "Стать Карлом Лагерфельдом" и криминального триллера "Отель "Кокаин".

Обо всех девяти самых интересных сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

Звездные войны: Аколит

Star Wars: The Acolyte (США, Disney+, приключения/экшн/фантастика, 1 сезон, премьера –4 июня)

Новый сериал из вселенной "Звездных войн" расскажет о событиях, произошедших в конце эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". В центре сюжета сериала – молодая девушка, в прошлом падаван, которая вместе с ее учителем-джедаем начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с силами более зловещими, чем они могли себе представить.

Главные роли в сериале исполнили Амандла Стенберг ("Человек-паук: Паутина вселенных", "Рио 2") и Ли Джондже – исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара". Также в шоу задействованы Кэрри-Энн Мосс (франшиза "Матрица", сериал "Джессика Джонс"), Мэнни Хасинто ("Топ Ган: Мэверик", сериалы "В лучшем мире", "Новый вкус вишни"), Джоди Тернер-Смит ("Неоновый демон", "После Янга"), Дафни Кин ("Логан", сериал "Темные начала"), Маргарита Левиева ("Бабник", "Лофт") и финский баскетболист Йонас Суотамо. Последний ранее уже играл в нескольких фильмах серии "Звездные войны" – он заменил Питера Мейхью, который умер в 2019 году, в роли Чубакки. В новом фильме ему тоже досталась роль вуки – Келлнака.

Создателем сериала является Лесли Хедланд, которая до этого работала над шоу "Матрешка" от Netflix.

Первый сезон мини-сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 4 июня 2024 года, а остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 16 июля.

Сладкоежка

Sweet Tooth (США, Netflix, фэнтези/драма/постапокалиптическое, 3 сезон, премьера – 6 июня)

События этого сериала по мотивам одноименного комикса происходят в мире, где после ужасной эпидемии начали рождаться "гибридные" младенцы, которые были полулюдьми и полуживотными. Поскольку многие люди не могли понять, что появилось первым: убийственный вирус или гибридные дети, они решили на всякий случай начать охоту на таких детей. Главный герой – мальчик с оленьими рогами Гас, который после 10 лет одинокой жизни заводит дружбу с отшельником Джеппердом. Вместе они отправляются в путешествие по Америке навстречу неизвестным приключениям.

Главные роли в сериале исполняют Кристиан Конвери ("Медведь под кайфом", "Франкенштейн") и Нонсо Анози (сериалы "Дракула", "Игра престолов", "Мандалорец").

Третий и заключительный сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Стать Карлом Лагерфельдом

Becoming Karl Lagerfeld (Франция, Hulu, драма/биография, 1 сезон, премьера – 7 июня)

Этот мини-сериал рассказывает о взлете знаменитого немецкого кутюрье Карла Лагерфельда в парижском мире моды 1970-х годов и его соперничестве с партнером Ив Сен-Лорана Пьером Берже, а также историю его любви с Жаком де Башером.

Главную роль в шоу исполнил немецко-испанский актер Даниэль Брюль ("Гонка", "Первый мститель: Гражданская война", "На Западном фронте без перемен"). Также в сериале задействованы Теодор Пеллерен ("Все страхи Бо", сериал "Франклин"), Арно Валуа ("120 ударов в минуту", "Тайны Райских холмов"), Алекс Лутц ("Ги", "Ночные незнакомцы") и другие.

Мини-сериал будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Презумпция невиновности

Presumed Innocent (США, Apple TV+, триллер/криминал/драма, 1 сезон, премьера – 12 июня)

Сериал основан на одноименном романе американского писателя Скотта Туроу 1987 года и одновременно является ремейком фильма 1991 года с Харрисоном Фордом в главной роли. В центре сюжета – прокурор Расти Сабич, который становится главным подозреваемым в деле об убийстве его коллеги и любовницы Кэролин Полемус.

Главные роли в сериальной адаптации исполнили Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома"), а также Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Warcraft: Начало", сериал "Проповедник"), которой досталась роль жены главного героя Барбары, и Ренате Реинсве ("Худший человек на свете", "Другой человек"), которая, собственно, и сыграла жертву убийства.

Шоураннером сериала выступил известный американски телевизионный сценарист Дэвид Келли, на счету которого такие хитовые шоу, как "Большая маленькая ложь", "Анатомия скандала", "Любовь и смерть" и недавний "Настоящий мужчина" для Netflix.

Мини-сериал "Презумпция невиновности" будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 12 июня 2024 года, а остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 24 июля.

Бриджертоны

Bridgerton (США, Netflix, драма/романтика/псевдоистория, 3 сезон – 2 часть, премьера– 13 июня)

Первая часть третьего сезона этого хитового сериала, снятого по мотивам романов-бестселлеров Джулии Куинн, вышла в середине мая 2024 года и получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Поэтому его продолжения фанаты ждут с большим нетерпением.

В новой части события разворачиваются вокруг Пенелопы Фезерингтон, которая стремится встретить настоящую любовь и наконец выйти из тени своей матери и сестер. В это время из Европы как раз вернулся Колин Бриджертон. Он помогает своей подруге детства стать желанной невестой и найти мужа. Однако во время их общения Колин понимает, что у него появляются чувства к Пенелопе.

Главными звездами нового сезона стали Никола Кохлан ("Барби", сериал "Девушки Дерри"), сыгравшая роль Пенелопы, и Люк Ньютон (сериал "Полярная звезда"), воплотивший образ Колина.

К слову, украинка Диана Олифирова стала оператором некоторых серий третьего сезона.

Всего третий сезон сериала насчитывает восемь эпизодов: первые четыре вышли 16 мая, а остальные четыре – будут представлены 13 июня.

Уже известно что у сериала точно будет четвертый сезон.

Пацаны

The Boys (США, Prime Video, антисупергеройское/черная комедия/экшн, 4 сезон, премьера – 13 июня)

В новом сезоне "Пацанов" Америка окажется ближе к пропасти, чем когда-либо. Сенатор-суп Виктория Ньюман теперь борется за пост вице-президента США, ее в этом поддерживает Патриот, который все же воссоединился со своим сыном Райаном и собирает новую "Семерку". Между тем, Билли Бутчер должен убедить других членов "Пацанов" в том, что ему можно доверять.

Известно, что в новом сезоне к своим ролям вернутся Карл Урбан (Билли Бутчер), Энтони Старр (Патриот), Джек Квейд (Хью Кэмпбелл), Эрин Мориарти (Звездочка), Лаз Алонсо (Марвин Милк), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Чейс Кроуфорд (Глубина), Джесси Т. Ашер (Экспресс) и Клавдия Думит (Виктория Ньюман).

Среди новых актеров в касте – Джеффри Дин Морган (аналитик ЦРУ Джо "Обезьяна" Кесслер), Сьюзан Хейворд (новая участница "Семерки" Сестра Сейдж) и Велори Карри (новая участница "Семерки" Фейерверк).

Четвертый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 18 июля.

Также уже известно, что у сериала будет пятый сезон.

Дом Дракона

House of the Dragon (США, HBO, фэнтези/драма/приключения, 2 сезон, премьера – 16 июня)

В новом сезоне приквела "Игры престолов", события которого происходят за 200 лет до описанных в оригинальном телесериале, в период расцвета Дома Таргариенов, обострится борьба между "черными" во главе с королевой Рейнирой Таргариен и принцем Деймоном Таргариеном, которые стремятся вернуть ей престол, и "зелеными" во главе с королевой Алисентой Хайтауэр, ее отцом сиром Отто Хайтауэром и сыном королем Эйгоном II Таргариеном, которые узурпировали престол.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Мэтт Смит (принц Дэймон Таргариен), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (королева Рейнира Таргариен), Ив Бест (принцесса Рейнис Таргариен), Стив Туссен (лорд Корлис Веларион), Фаб'ен Франкель (сэр Кристон Коль), Юэн Митчелл (принц Эймонд Таргариен), Том Глинн-Карни (король Эйгон II Таргариен), Соноя Мизуно (Мисария), Рис Иванс (сир Отто Хайтауэр), Гарри Коллетт (принц Джекейрис "Джейс" Веларион), Бетани Антония (леди Бейла Таргариен), Фиби Кэмпбелл (леди Рейна Таргариен), Фиа Сабан (королева Хелейна Таргариен), Джефферсон Холл (лорд Джейсон Ланнистер/сир Тиланд Ланнистер) и Мэттью Нидем (лорд Ларис Стронг).

Среди новичков второго сезона – Абубакар Салим (сериал "Воспитанные волками") в роли Элина из Халла, Гейл Рэнкин (сериалы "Блеск", "Перри Мейсон") в роли Элис Риверс, Фредди Фокс (сериал "Медленные лошади") в роли сира Гвейна Хайтауэра и Саймон Рассел Бил ("Смерть Сталина", "Глубокое синее море") в роли сира Саймона Стронга.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 4 августа.

Отель "Кокаин"

Hotel Cocaine (Канада, MGM+, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 16 июня)

Сериал расскажет историю Романа Компте – кубинского изгнанника, сотрудника ЦРУ и генерального менеджера Hotel Mutiny, который был гламурным эпицентром кокаиновой сцены Майами конца 70-х и начала 80-х годов.

Главную роль в сериале исполнил Дэнни Пино (сериалы "Мертвое дело", "Закон и порядок: Специальный отдел жертв"). Также одну из ролей в шоу сыграл Майкл Чиклис – исполнитель роли Существа в "Фантастической четверке" 2005 и 2007 годов.

Первый сезон сериала будет насчитывать 8 эпизодов.

Медведь

The Bear (США, Hulu, комедия/драма, 3 сезон, премьера –27 июня)

В центре сюжета сериала "Медведь" – молодой шеф-повар Кармен "Карми" Берзатто, который ранее занимался высокой кухней. Он вынужден вернуться из Нью-Йорка в свой родной Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой семейный ресторанчик итальянских сэндвичей The Beef, унаследованный от умершего брата. Однако его новый бизнес идет совсем не просто: потребительский надзор находит множество нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал неохотно воспринимает все нововведения.

В новом сезоне к своим ролям вернутся все главные актеры из предыдущих сезонов, в частности Джереми Аллен Уайт (Кармен "Карми" Берзатто), Айо Эдебири (Сидни Адаму), Эбон Мосс-Бакрак (Ричард "Ричи" Джеримович), Лайонел Бойс (Маркус Брукс), Лиза Колон-Зайас (Тина Марреро), Эбби Эллиотт (Натали "Шугар" Берзатто) и Мэтти Мэтисон (Нил Фек).

Третий сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов – все они выйдут одновременно.

Также уже известно о продлении сериала на четвертый сезон.

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Марина Григоренко