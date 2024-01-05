Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

6 января по новому церковному календарю православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление - один из 12 главных праздников для верующих христиан. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 6 января по старому стилю - рассказываем в материале.

6 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 января (19 января по старому стилю) - праздник Крещение Господне, или Богоявление. Это один из 12 главных праздников в церкви - двунадесятый. По своему значению он приравнивается к Пасхе.

Крещение стало отдельным праздником с конца IV века. Оно связано с важной вехой в земной жизни Иисуса Христа - в этот день Спаситель принял крещение от пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. Во время погружения в воду на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес в этот момент провозгласил, что Иисус - Сын Господа и несет миру Его волю. Считается, что это было явление Святой Троицы: Бога - Отца, Бога - Сына и Бога - Святого Духа. Именно поэтому Крещение Господне называют также Богоявлением.

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Но на этом богоявленские чудеса не закончились: в истории сказано, что после того, как крестили Христа, река Иордан пошла вспять и изменила свое течение. Кстати, это знамение повторяется каждый год.

Главным символом праздника Крещения является вода - считается, что вся вода в ночь на Крещение становится целебной и чудодейственной и остается такой в течение суток. Воду на Богоявление освящают два раза: вечером накануне праздника Крещения и в сам праздник. Вода, освященная в Навечерие и в Крещение, имеет одинаковую благодать.

Праздник 6 января по старому стилю - Рождественский сочельник. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 24 декабря.

О чем говорят приметы на 6 января

По приметам этого дня судят, каким будет урожай:

мороз в этот день - к богатому урожаю зерновых;

туман и снег хлопьями - также жди хорошего урожая;

в полдень по небу плывут синие облака - будет много пшеницы.

В народном календаре 6 января - праздник, который называют просто - Крещение. Считается, что люди, крестившиеся в этот день, находятся под особой Божьей защитой, а те, кто посватается, будут жить в браке долго и счастливо. Сны в ночь на Крещение считаются вещими.

Что нельзя делать 6 января

В большой праздник есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сориться, ругаться, богохульствовать;

сплетничать, завидовать, желать плохого;

давать и брать деньги в долг;

заниматься тяжелой физической работой, домашними делами;

гадать;

отказывать в милостыне нуждающимся.

Считается, что в этот день нельзя ставить на пол посуду со святой водой, а также разбавлять святую воду. По народным поверьям накануне праздника и в день Богоявления нельзя ничего выносить и давать из дома - наши предки считали, что можно вынести удачу и здоровье семьи.

Что можно делать 6 января

Утром в Крещение полагается по возможности побывать в храме на праздничной службе и помолиться. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, помощи детям, урожае.

Крещенское утро принято начинать с глотка освященной воды. Святой водой советуют запастись в праздник на весь год, до следующего праздника. Пить ее следует натощак и с молитвой - верят, что она лечит серьезные болезни, очищает душу и тело.

Купание на Крещение - неотъемлемая часть празднования. Считается, что омовение в ледяной проруби очищает от грехов. Но это, скорее, народная, чем церковная традиция, поэтому окунаться в прорубь или нет - личное решение каждого.

6 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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