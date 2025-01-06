6 января православные верующие отмечают Богоявление или Крещение Господне, а именины - обладатели имени Иван.

В понедельник 6 января в Украине отмечают Крещение Господне и Сочельник, а в мире - Йоль и День сирот войны. Мы рассказали все интересные факты про эту дату - что за праздник сегодня, кто отмечает именины, какие знаменитости родились 6 января и что нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие сегодня отмечают Крещение Господне или Богоявление - праздник, посвященный крещению Иисуса в реке Иордан. 6 января - именно та дата, когда Крещение 2025 наступает по новому календарю. Ранее по старому стилю верующие отмечали его 19 января. По юлианскому календарю 6 января отмечается Сочельник 2025 или канун Рождества. В этот день в Украине принято готовить 12 постных блюд.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

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Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы сегодня чтут библейское торжество 6 января - праздник Крещение Господне. Это событие входит в список официальных национальных праздников. Однако выходной в честь него не предоставляется.

Из известных украинских деятелей 6 января родились гетьман Богдан Хмельницкий, поэты Степан Руданский, Василий Стус и Владимир Сосюра, футболист Валерий Лобановский.

Какой сегодня праздник в мире

Для католиков сегодняшняя дата известна как Богоявление. Исландцы отмечают языческий праздник Йоль, испанцы - Праздник трех королей, армяне - Рождество Христово.

Из светских праздников сегодня отмечают День детей-сирот войны. Памятная дата введена по инициативе ООН и посвящена всем детям, которые из-за военных действий лишись родителей.

Из мировых деятелей родились революционерка Жанна д'Арк, математик Яков Бернулли, певец Адриано Челентано, актер Ровен Аткинсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Каждый украинец должен помнить, что сегодня за праздник по календарю наших предков. В эту дату издавна было принято посещать церковное богослужение и освящать в храмах воду. По давним верованиям, вся жидкость и даже снег 6 января становятся целебными. Святую воду хранили в укромном месте и использовали для растирания больных частей тела.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Как и в любой другой большой церковный праздник сегодня нельзя ссориться, желать зла другим людям, мстить и завидовать. Святую крещенскую воду не стоит использовать в магических ритуалах, а также ругаться матом возле неё, иначе она потеряет свои свойства.

Приметы погоды сегодня известны такие:

Кот прячется в теплое место - скоро похолодает.

Какая погода 6 января, таким будет ноябрь.

Облака синего цвета предвещают богатый урожай летом.

Также, по давним приметам, если на Крещение водоемы не покрылись льдом, то остаток зимы пройдет без морозов.

У кого День ангела сегодня

День ангела 6 января по новому стилю отмечают только обладатели имён Иван и Ян.

По старому церковному календарю сегодня праздник именин у Иннокентия, Николая, Сергея, Агаты, Евгении и Клавдии.

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