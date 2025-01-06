Что сегодня за праздник / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В понедельник 6 января в Украине отмечают Крещение Господне и Сочельник, а в мире - Йоль и День сирот войны. Мы рассказали все интересные факты про эту дату - что за праздник сегодня, кто отмечает именины, какие знаменитости родились 6 января и что нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие сегодня отмечают Крещение Господне или Богоявление - праздник, посвященный крещению Иисуса в реке Иордан. 6 января - именно та дата, когда Крещение 2025 наступает по новому календарю. Ранее по старому стилю верующие отмечали его 19 января. По юлианскому календарю 6 января отмечается Сочельник 2025 или канун Рождества. В этот день в Украине принято готовить 12 постных блюд.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

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Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы сегодня чтут библейское торжество 6 января - праздник Крещение Господне. Это событие входит в список официальных национальных праздников. Однако выходной в честь него не предоставляется.

Из известных украинских деятелей 6 января родились гетьман Богдан Хмельницкий, поэты Степан Руданский, Василий Стус и Владимир Сосюра, футболист Валерий Лобановский.

Какой сегодня праздник в мире

Для католиков сегодняшняя дата известна как Богоявление. Исландцы отмечают языческий праздник Йоль, испанцы - Праздник трех королей, армяне - Рождество Христово.

Из светских праздников сегодня отмечают День детей-сирот войны. Памятная дата введена по инициативе ООН и посвящена всем детям, которые из-за военных действий лишись родителей.

Из мировых деятелей родились революционерка Жанна д'Арк, математик Яков Бернулли, певец Адриано Челентано, актер Ровен Аткинсон.

Какой праздник 6 января / открытки УНИАН

Что за праздник сегодня по народному календарю

Каждый украинец должен помнить, что сегодня за праздник по календарю наших предков. В эту дату издавна было принято посещать церковное богослужение и освящать в храмах воду. По давним верованиям, вся жидкость и даже снег 6 января становятся целебными. Святую воду хранили в укромном месте и использовали для растирания больных частей тела.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Как и в любой другой большой церковный праздник сегодня нельзя ссориться, желать зла другим людям, мстить и завидовать. Святую крещенскую воду не стоит использовать в магических ритуалах, а также ругаться матом возле неё, иначе она потеряет свои свойства.

Приметы погоды сегодня известны такие:

  • Кот прячется в теплое место - скоро похолодает.
  • Какая погода 6 января, таким будет ноябрь.
  • Облака синего цвета предвещают богатый урожай летом.

Также, по давним приметам, если на Крещение водоемы не покрылись льдом, то остаток зимы пройдет без морозов.

У кого День ангела сегодня

День ангела 6 января по новому стилю отмечают только обладатели имён Иван и Ян.

По старому церковному календарю сегодня праздник именин у Иннокентия, Николая, Сергея, Агаты, Евгении и Клавдии.

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