Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

19 декабря по новому церковному календарю вспоминают нескольких святых - священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного, а также преподобного Илию Муромца, Печерского. В народном календаре - Ильи Муромца. Рассказываем о его традициях, запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 19 декабря по старому стилю.

19 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 декабря (1 января по старому стилю) - день памяти святого Ильи Муромца, прототипа богатыря времен Киевской Руси, который упоминается в украинском фольклоре.

Преподобный Илья Муромец Печерский - легендарный богатырь, о котором рассказывают десятки былин, а также он - реальный человек, мощи которого находятся в Киево-Печерской лавре.

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Родился Илья в XII веке. Согласно украинским былинам, например, рассказу "Об Илье Муромце и Соловье", он был родом из "города Муромль". По мнению некоторых украинских исследователей, речь идет о городе Моровийск (ныне село Моровск Черниговской области Украины). Аргументом в пользу этого мнения называется скорость, с которой Илья добрался до Киева - это можно было сделать только из Моровийска. Но русские былины утверждают, что Илья происходит из села Карачарово под Муромом (Владимирская область России).

Известно, что с детства и до 33 лет Илья был парализован - все это время он просидел "на печи". Но после чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев - калек-прохожих. По преданию, ими были Христос и два апостола. Позднее эксперты подтвердили повреждения нижних отделов позвоночника у Ильи Муромца, из-за которых он мог быть парализован. Также исследователи указали и на наличие боевых ранений, и невероятно развитую мускулатуру - то есть, многие былины основаны на реальных событиях.

По преданию, Илья Муромец после выздоровления стал бравым воином и отличался недюжинной силой, еще одним его прозвищем стало Чоботок - его он получил за то, что однажды отбился от неприятелей чоботом. И былинный, и реальный Илия Муромец обладал высокими нравственными качествами - сражался не ради славы или корысти, а ради справедливости.

Илия - это монашеское имя святого, а постриг в монахи в Киево-Печерской лавре он принял в конце жизни, возможно, перед смертью. По мнению историков, погиб Илья, когда лавру разгромили половцы. Есть и другая версия: будучи тяжелораненым после битвы с половцами, Илья решил принять постриг.

Умер святой предположительно около 1188 года, примерно на 45-м году жизни, а его мощи находятся в Киево-Печерской лавре. По ним ученые определили, что Илья был ростом почти 177 сантиметров (для того времени он был очень высоким) и с широкой костью. Известно также, что преподобный умер, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в православной церкви теперь: большой, указательный и средний пальцы вместе, а безымянный и мизинец - пригнуты к ладони.

Праздник 19 декабря по старому стилю - день святого Николая Чудотворца. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 6 декабря.

О чем говорят приметы на 19 декабря

По приметам этого дня судят, какими будут погода и урожай:

день холодный и ясный выдался - год будет хлебородный;

сколько снега выпало в этот день - столько весной травы будет;

мороз 19 декабря - к майской непогоде.

В народном календаре 19 декабря - праздник Ильин день. Замечено, что если в это время все занесет снегом, то снегопады продлятся до начала января.

Что нельзя делать 19 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

работать;

употреблять алкоголь;

отказывать в помощи;

ругаться и сквернословить.

Считается, что заниматься работой в этот день не следует потому, что преподобный Илья более 30 лет "просидел" на печи, кроме этого, уборка, рукоделие и тяжелая работа могут надолго отвадить от дома удачу. Употреблять спиртное нельзя так как мученик Вонифатий покровительствует трезвенникам. По народным приметам, категорически нельзя в этот праздник брать или давать деньги взаймы - иначе весь следующий год проведете в бедности.

Что можно делать 19 декабря

В этот праздник можно пойти в храм или помолиться дома. Преподобный Илья считается защитником слабых и обездоленных, а также покровителем военных. Святому молятся о защите военных, а также обращаются с просьбами исцелить слабых здоровьем детей, помочь в излечении от детского церебрального паралича, восстановиться после травм позвоночника, паралича.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому нужно воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях и развлечениях. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

19 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Илья и Тимофей.

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