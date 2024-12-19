Народный праздник 19 декабря известен под названиями Вонифатий, Николай Зимний, День святого Николая, Николай Чудотворец.

Наши предки проводили дату 19 декабря вместе с семьей, а дети ждали подарков. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и чего нельзя делать. Мы рассказали о давних народных традициях этой даты.

Что отмечаем 19 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мученика Вонифатия и преподобного Илью Киево-Печерского. По старому календарю чествуют епископа Николая Мирликийского, который также известен как Николай Чудотворец. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 19 декабря отмечают христиане.

Наши предки старались проводить этот день дома в кругу семьи. Далеко от жилья не уходили и не отправлялись в путешествия, боясь столкнуться с нечистью или агрессивными животными. По приметам, если провести день с близкими, то в следующем году не будет семейных конфликтов.

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До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь 19 декабря верующие отмечали День святого Николая. В Украине на этот праздник принято дарить подарки детям от имени святого Николая. Если ребенок вел себя послушно в этом году, то под подушкой обнаруживает желаемую вещь, а если шкодничал, то найдет розгу.

В праздник сегодня украинцы начинали готовить к Рождеству - убирали дом, проводили ремонт, резали домашний скот и замораживали мясо (но не ели, поскольку ещё продолжается Рождественский пост).

Кто родился 19 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня по характеру активные, целеустремленные, настойчивые. У них много друзей и хобби. Они всегда достигают поставленных целей. Не любят, когда их компетентность оспаривают.

Что нельзя делать 19 декабря

Строго запрещено пить алкоголь, иначе человек может стать алкоголиком в будущем.

Не одалживайте деньги и не оформляйте кредиты, иначе проведете следующий год в долгах.

В праздник 19 декабря не занимайтесь тяжелым физическим трудом.

Нельзя ругаться с близкими, выяснять отношения и вспоминать старые обиды. Свою правоту вы не докажите, но отношения испортятся.

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