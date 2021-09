7 сентября - 250-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 115 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день чистого воздуха, День памяти Google, Всемирный день уничтожения военной игрушки, Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна.

В Украине - День военной разведки, День киберспорта, в США - День штата Нью-Гэмпшир, День "Купите книгу", День "Почувствуйте любовь", День благодарных пациентов, День желудевой тыквы, День бабушки Мозес, День сумчатого волка, День "Ни снега, ни дождя", День сверхчеловека, День иного взгляда, День салями, День любителя пива, в Израиле - Еврейский Новый год "Рош ха-Шана", в Австралии - День вымирающих видов животных, в Италии - Праздник фонариков, Фестиваль лирической песни "Пьедигротта", на Фиджи - День Конституции, в Армении - День инженерных войск, в Бразилии - День независимости, в Мозамбике - День победы, в Непале - День государственных служащих.

Памятные даты 7 сентября, годовщины и события

В 1630 году поселение Тримонтейн переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

В 1813 году впервые в СМИ появилось выражение "Дядя Сэм", его связали с правительством США. История следующая: в 1812-1814 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией - Англией. В газете The Troy Post, издававшейся в городе Троя (штат Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами: "Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного". Считается, что Uncle Sam - шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны (USА), появилась благодаря некоему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он напечатал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым торговал в Трое. Уилсон маркировал бочки буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (Uncle Sam).

Читайте также6 сентября: народные обычаи и приметы, что категорически нельзя делатьАссоциация закрепилась, и 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма. Канонический вид долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами на манер американского флага придал этому персонажу Томас Наст, автор эмблем Республиканской и Демократической партий США – слона и осла. В последнее время стали появляться более "модернизированные" изображения Дяди Сэма, в более современной одежде и с современной стрижкой. Но знаменитый цилиндр всегда остается непременным атрибутом.

В 1860 году во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

Читайте такжеКогда День нефтяника в Украине в 2021 года: история и традиции7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции - International criminal police organisation (ICPO) - Интерпол, хотя официально это название она получила в 1946 году.

В 1976 году Джордж Харрисон был признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит "My Sweet Lord" не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы The Chiffons песню "He’s So Fine". Харрисона оштрафовали на 587 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Другие названия праздника: "Тит", "Тит Грибник", "Тит и Варфоломей", "Гриборост", "Замолотки".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес, особенно с детьми, и заниматься строительством.

Приметы на 7 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

богатый урожай грибов - к затяжной зиме;

перелетные птицы на землю садятся - к ясной и теплой погоде, на крыши домов - к ненастью.

Именины 7 сентября

Именины у Варфоломея, Тита, Владимира и Ивана.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева