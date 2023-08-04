Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

5 августа в церкви вспоминают святых Феофила, Трофима и еще 13 мучеников. Также это день памяти чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. Кем были святые, где находится и в чем помогает чудотворная икона, народные приметы и что нельзя делать в этот день - рассказываем в материале.

5 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Трофим, Феофил и еще 13 христиан пострадали во время гонений во времена правления императора Диоклетиана. По одной из версий, они жили в провинции Ликии, по другой – га острове Крит.

Трофим и Феофил, а также их 13 слуг отказались приносить жертвы языческим богам. Поэтому непокорных схватили, подвесили на дереве, стали пытать, а после бросили в огонь. Но к всеобщему удивлению, они вышли из огня целыми и невредимыми - и продолжили славить Бога. Тогда судьи-язычники приговорили их к казни.

Видео дня

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Почаевскую икону Божией Матери почитают несколько раз в год - 13 апреля, 5 августа и 21 сентября по нынешнему калкендарю. Празднование 5 августа установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Во время Збаражской войны с турками полки татар подступили к Почаевской обители. У монахов нечем было особо защищаться, а ограда не становила препятствия для врагов. Тогда игумен обители, Иосиф Добромирский, вместе с братией и мирянами стали молиться Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому. Когда стали петь акафист Божией Матери, над храмом появилась Пречистая Богородица с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи и преподобным Иовом, который молил Божию Матерь о защите. Татары приняли их за привидения и стали пускать стрелы, но те возвращались обратно и ранили тех, кто их выпустил. В войске началась паника и татары стали бить друг друга. Те из них, кто остался в живых и попали в плен, после приняли христианскую веру.

Почаевская икона Божией Матери еще не раз славилась своими чудесами. В 1721 году Почаев заняли униаты, но граф-униат Николай Потоцкий неожиданно стал благотворителем Почаевской обители. Как-то он решил наказать своего кучера и в ярости хотел убить его из пистолета. Кучер обратился к Почаевской горе и воскликнул: "Матерь Божия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!" Пистолет несколько раз дал осечку, кучер остался жив, а сам граф немедля отправился к иконе, а после посвятил себя и все свое имущество обустройству обители. Также известен чудесный случай исцеления перед иконой слепой девочки Анны Акимчуковой.

По преданию, Почаевская икона Божией Матери была подарена инокам дворянкой Анной Гойской - она в 1559 году получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского. Сейчас чудотворная святыня хранится в Успенской Почаевской лавре в городе Почаеве Тернопольской области.

Память святых мучеников и чудотворной иконы почитают 5 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 23 июля.

Народные приметы на 5 августа

Приметы дня говорят об урожае и погоде в ближайшее время:

туман с утра - будет много грибов, а если выпал вечером - установится хорошая погода;

яркие звезды видны до рассвета - будут дожди;

дождь в этот день - к хорошему урожаю.

В народном календаре 5 августа - праздник Трофим Бессонник. Прозвали его так по причине того, что было много работы, а спать было некогда.

5 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько строгих запретов этого дня:

нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, желать зла - это грех;

запрещено отказывать в помощи и милостыне, а также жадничать - к серьезным болезням;

не следует долго спать - проспишь достаток, если не успеешь дела закончить вовремя;

нельзя лениться - можно лишиться многих благ.

Также в этот день запрещается ломать ветки или рубить калину - это повлечет за собой несчастья.

Что можно делать 5 августа

К Почаевской Божией Матери обращаются с просьбами об укреплении духа и веры, защите от недругов, молятся об исцелении от тяжелых болезней, о помощи в нужде.

В этот день можно и нужно хорошо поработать - считается, что все сделанное принесет хорошие плоды. Также можно смело начинать новые дела, особенно тяжелые. Свататься или играть свадьбу 5 августа - к крепкому и долгому союзу.

Если к этому дню поспела калина, ее начинают собирать и заготавливать на зиму. Калина всегда ценилась своими полезными свойствами, а само дерево считается оберегом - если посадить его возле дома, то оно будет защищать его от невзгод, а в семье будет мир и взаимопонимание. Веточка или кусочек коры калины - сильный оберег.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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