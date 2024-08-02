Что такое Преображение Господне и как провести этот праздник - узнайте из нашей статьи.

В начале августа христиане отметят один из важнейших церковных праздников - Преображение Господне. В христианстве это торжество считается третьим самым важным в году после Рождества и Пасхи. В этот день верующие вспоминают событие, которым Иисус подтвердил своё божественное происхождение.

В народе есть несколько названиям, под которыми известно Преображение Господне - Яблочный Спас, Второй Спас, Спас на воде. В этот праздник украинцы собирают и святят в церкви яблоки.

Когда Преображение Господне 2024

С переходом на новоюлианский церковный календарь верующие отмечают Преображение (а с ним и Яблочный Спас) 6 августа. По старому стилю торжество отмечали на 13 дней позднее - 19 августа.

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Что отмечают на праздник Преображение

Преображение Господне - это событие, описанное в Библии. Произошло оно за 40 дней до казни Иисуса на кресте. Он поднялся на гору Фавор для молитвы и взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Его ученики устали и уснули. А когда проснулись, то увидели, что Иисус окружен необычным белым светом.

В то же время они услышали голос Бога из небес, который подтвердил присутствующим, что Иисус является его сыном. Спускаясь с горы, Христос попросил апостолов никому не говорить об этом.

Молитва на Преображение Господне

Молитва на благословение

Боже, Ты в славном преображении Твоего Единородного Сына подтвердил тайну веры свидетельством Отцов и чудесно явил славу, которая ожидает Твоих усыновленных детей. Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь.

Молитва на здоровье

Всемогущий Боже, преобразившийся перед апостолами на горе Фавор, дай мне дар здоровья и силы. Проникни своей благодатью в каждую клетку моего тела, исцели мои болезни и покажи Свою милость. Пусть преображение Твое будет для меня знаком духовного и физического возрождения. Аминь.

Что можно и что нельзя делать в праздник Преображения Господня

На Преображение Господне можно посетить богослужение в церкви или помолиться дома. Также в храм можно принести для освящения яблоки, груши, сливы, мёд, разнотравье. По давним народным верованиям, до этого праздника яблоки нельзя было есть. Освящённые яблоки рекомендуется съесть сырыми для крепкого здоровья. На стол в Преображение ставили яблочные блюда.

Запреты на Преображение Господне не отличаются от других церковных праздников. В этот день нельзя:

ссориться, ругаться, завидовать и мстить другим людям;

злоупотреблять спиртными напитками и переедать;

заниматься тяжелым физическим трудом;

освящать в церкви алкоголь, мясо, кровянку.

Также 6 августа нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку длится Успенский пост.

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