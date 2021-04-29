Документ возвращает гражданам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон "О внесение изменения в статью 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности" № 1380-ІХ Верховная Рада приняла 13 апреля.

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Документ возвращает гражданам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

Отмечается, что из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня.

"Это могло повлечь недополучение больничных 2,5 млн человек. Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", - добавляют в пресс-службе.

Документ вступает в силу со дня введения в действие закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" - 30 июня.

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Автор: Наталья Ничишина