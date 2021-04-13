Парламент принял соответствующий закон. В случае его непринятия с 30 июня 2021 года не получили бы больничные около 2,5 млн человек.

Верховная Рада вернула больничные выплаты за временную нетрудоспособность.

Читайте такжеОплата больничных за период отстранения от работы не осуществляется - Фонд соцстрахованияКак сообщает корреспондент УНИАН, по закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)" (№5187) проголосовали 304 народных депутата.

Документом возвращается право на выплату застрахованным лицам, в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что 31 декабря 2020 года вступил в силу закон «О реабилитации в сфере здравоохранения», который по сути начал систему реабилитации в сфере здравоохранения в Украине. В то же время им были внесены изменения в закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Изменениями из перечня страховых случаев исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины, а именно «временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве».

В записке сказано, что помощь по такому страховому случаю после введения в действие этой части закона с 30 июня 2021 года не получат около 2,5 млн человек.

Принятый сегодня закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.

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Автор: Надя Пришляк