Материальное обеспечение от Фонда получили 2,6 млн застрахованных лиц.

В течение 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 17,4 млрд гривень на финансирование больничных, изоляции от COVID-19, пособий по беременности и родам для работающих, которые временно утратили работоспособность в течение 2020 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, в 2020 расходы на 20 процентов больше (то есть - почти на 3 млрд грн), чем по итогам 2019 года.

Материальное обеспечение от Фонда получили 2,6 млн застрахованных лиц. Заявления-расчеты, поданные страхователями (работодателями) в течение 2020 года, профинансированы в полном объеме.

«В частности, по оперативным данным на пособия по временной потере трудоспособности (в том числе в случае необходимости ухода за больным ребенком и пребывания на самоизоляции) Фонд направил 12,4 млрд гривень. Для осуществления выплат работающим женщинам, которые находились в декретном отпуске в прошлом году Фонд направил 4,9 млрд гривень. Пособия на погребение профинансированы на общую сумму 0,05 млрд гривен», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН