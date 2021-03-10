Всего по состоянию на сегодня ФСС выплатил пособия для семей 63 медицинских работников.

Для семей двух медицинских работников, которые умерли в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал единовременные страховые выплаты на общую сумму 3,15 млн грн.

Читайте такжеНа Днепропетровщине родственникам погибшей от коронавируса медсестры выплатили более 1,5 миллиона гривенОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, сообщается, что страховая выплата в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн выплачена семье медицинской сестры из Киевской области и врачу-хирургу из Львовской области.

"Пособия перечислены Фондом сегодня, 10 марта. Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней", - уточняется в сообщении.

"В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансированы государственные помощи в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней» для семей 63 медицинских работников", - говорится в сообщении.

После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. "Сотрудники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая