Фонд социального страхования (ФСС) сократил перечень документов, предоставляемых потерпевшими на производстве или членами их семей в случае смерти потерпевших для получения страховых выплат.
Читайте такжеЗаявленіе-расчет на выплату больничных и декретных работодатели должны подать в течение 5 рабочих дней - ФССКак говорится в сообщении на сайте ФСС, такое решение было принято на заседании правления Фонда. В частности, изъята из перечня справка о составе семьи, выдача которой на сегодня не предусмотрена нормативно-правовыми актами.
Кроме того, утверждено Положение о финансировании расходов на специальный медицинский, постоянный посторонний уход и бытовое обслуживание пострадавших, а также Положения о финансировании расходов на дополнительное питание пострадавшим.
Также утвержден Порядок разработки и утверждения мероприятий по профилактике страховых случаев, которые осуществляются за счет средств Фонда соцстрахования.
Во время заседания также утвержден Порядок обработки персональных данных в соответствующих базах Фонда, внесены изменения в Положение об условиях оплаты и стимулирования труда работников Фонда и урегулированы некоторые вопросы трудовых отношений, в частности, об ограничении совместной работы лиц, которые являются близкими родственниками или свояками. Утверждена программа работ Фонда и план проведения заседаний правления на 2021 год.
Также правлением рассмотрен ряд кадровых вопросов и утверждена типовая форма контракта с руководителями управлений исполнительной дирекции Фонда.
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