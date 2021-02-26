ФСС сократил и упорядочил перечень документов, предоставляемых потерпевшими на производстве или членами их семей в случае наступления страхового случая.

Фонд социального страхования (ФСС) сократил перечень документов, предоставляемых потерпевшими на производстве или членами их семей в случае смерти потерпевших для получения страховых выплат.

Читайте такжеЗаявленіе-расчет на выплату больничных и декретных работодатели должны подать в течение 5 рабочих дней - ФССКак говорится в сообщении на сайте ФСС, такое решение было принято на заседании правления Фонда. В частности, изъята из перечня справка о составе семьи, выдача которой на сегодня не предусмотрена нормативно-правовыми актами.

Кроме того, утверждено Положение о финансировании расходов на специальный медицинский, постоянный посторонний уход и бытовое обслуживание пострадавших, а также Положения о финансировании расходов на дополнительное питание пострадавшим.

Также утвержден Порядок разработки и утверждения мероприятий по профилактике страховых случаев, которые осуществляются за счет средств Фонда соцстрахования.

Во время заседания также утвержден Порядок обработки персональных данных в соответствующих базах Фонда, внесены изменения в Положение об условиях оплаты и стимулирования труда работников Фонда и урегулированы некоторые вопросы трудовых отношений, в частности, об ограничении совместной работы лиц, которые являются близкими родственниками или свояками. Утверждена программа работ Фонда и план проведения заседаний правления на 2021 год.

Также правлением рассмотрен ряд кадровых вопросов и утверждена типовая форма контракта с руководителями управлений исполнительной дирекции Фонда.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая