Подобные выплаты получили 24 семьи врачей.

Семье врача-отоларинголога из Киевской области, который умер в результате COVID-19, профинансировали страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень.

Читайте такжеСмерть вот COVID-19: семье врача из Волынской области выплатили 220 тысяч гривенОб этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

«Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные выплаты уже получили 24 семьи врачей.

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Автор: Катерина Шварц