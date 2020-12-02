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Семье врача-отоларинголога из Киевской области, который умер в результате COVID-19, профинансировали страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень.
Читайте такжеСмерть вот COVID-19: семье врача из Волынской области выплатили 220 тысяч гривенОб этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).
«Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные выплаты уже получили 24 семьи врачей.
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