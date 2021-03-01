По состоянию на 1 марта такие страховые выплаты получили 59 семей медицинских работников.

Фонд социального страхования Украины выплатил государственные единовременные пособия двум семьям, чьи родные умерли от профзаболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Читайте такжеФонд соцстрахования выплатил в январе 295 тысяч гривен медикам и их семьямОтмечается, что профинансированы страховые на общую сумму 3,15 млн гривень.

«Страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень профинансировано для семей врача общей практики – семейной медицины из Запорожской области и заведующего поликлинического отделения из Львовской области», – говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что по состоянию на 1 марта подобные страховые выплаты получили 59 семей медицинских работников.

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Автор: Катерина Шварц