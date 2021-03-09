В Фонде соцстрахования отметили, что независимо от последствий отстранения, больничные, за период, когда специалист не работал, не оплачиваются.

В случае временной потери трудоспособности в период, когда работник отстранен от исполнения должностных обязанностей на время дисциплинарного производства, материальное обеспечение за дни нетрудоспособности, которые совпадают с периодом отстранения, не предоставляются.

Читайте такжеОдобрен проект бюджета Фонда соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда сациального страхования (ФСС). В частности отмечается, что не предусмотрено предоставление помощи по временной потере трудоспособности от Фонда соцстрахования для государственных служащих, которые находились на больничном в период отстранения.

"При этом, предоставление материального обеспечения не осуществляется независимо от того, произошло привлечение к ответственности или дисциплинарное производство было закрыто", - уточняется в сообщении.

В ФСС отметили, что в соответствии с Положением об экспертизе временной нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 09.04.2008 №189, нетрудоспособность – это состояние здоровья (функций организма) человека, обусловленный заболеванием, травмой, который делает невозможным выполнение работы определенного объема, профессии без вреда для здоровья.

"Поэтому в случае болезни или травмы, которая наступила или продолжается у работника во время отстранения от исполнения должностных обязанностей, потеря трудоспособности не наступает, поскольку такой работник не выполняет свои должностные обязанности в связи с отстранением", - пояснили в ФСС.

В Фонде соцстрахования подчеркнули, что независимо от последствий отстранения, отсутствует факт потери заработной платы из-за болезни или травмы, компенсировать которую призвано пособие по временной нетрудоспособности от Фонда.

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Автор: Ирина Погорелая