По мере распространения 5G и облачных технологий будет формироваться новый ландшафт киберугроз, который еще предстоит понять.

В 2021 году киберстраховщики и их клиенты должны подготовиться к к развертыванию сетей 5G по всему миру. Сети нового поколения принесут не только новые возможности, но и новые киберугрозы.

Как сообщает «Фориншурер», такой прогноз сделал страховой посредник New Dawn Risk.

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Ожидается, что в ближайшем будущем сети 5G будут развернуты во всем мире. При этом лидерами будут Северная Америка, Европа и Восточная Азия. Важность этой технологии возросла в условиях пандемии, ведь значительная часть мира переключилась на удаленную работу, требующую быстрой и надежной передачи данных. По мере распространения 5G и облачных технологий будет формироваться новый ландшафт киберугроз, который еще предстоит понять.

В частности, сети 5G ускорят распространение Интернета вещей почти во всех отраслях промышленности и во многих частных домах, поскольку все больше и больше умных устройств становятся важным повседневным оборудованием.

При этом преступники получают новые возможности для совершения преступлений – они могут взламывать сети, которые кажутся безопасными, оставаясь незамеченными.

В этих условиях компаниям придется инвестировать в более сложные уровни мониторинга своих сетей, средств управления и технологий. Им нужно будет больше полагаться на ИТ-специалистов, чтобы быстро обеспечить адекватную защиту.

Киберстраховщики также несут ответственность за обеспечение готовности к 5G. Они должны быть уверены, что их страховые продукты по страхованию киберрисков актуальны и обеспечивают своим клиентам адекватную защиту.

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Автор: УНИАН