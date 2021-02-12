Средства перечислены в полном объеме для более 200 тыс. человек. Всего для пострадавших и их семей за январь было начислено 795,6 млн грн.

Ежемесячно пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в частности в случае профболезни COVID-19, получают от Фонда социального страхования (ФСС) выплаты, которые компенсируют потерянный заработок в зависимости от степени стойкой утраты трудоспособности.

Читайте такжеОдобрен проект бюджета Фонда соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. Там уточнили, что выплаты таких пособий осуществляются в следующем месяце за предыдущий. "ФСС завершил финансирование ежемесячных страховых выплат за январь, средства перечислены вовремя и в полном объеме для более 200 тыс. человек. Всего для пострадавших и их семей за январь было начислено 795,6 млн грн", - говорится в сообщении.

В ФСС уточнили, что средний размер помощи по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15% и составил 3 976,82 грн.

В Фонде напомнили, что право на такую выплату наступает со дня определения МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума. Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума.

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Автор: Ирина Погорелая