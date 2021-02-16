На финансирование указанных пособий Фонд направил 48,3 млн грн. Пособия были выплачены семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 грн.

В течение 2020 года Фонд социального страхования (ФСС) предоставил пособия на погребение семьям 11 781 работающего украинца.

Читайте такжеОдобрен проект бюджета Фонда соцстрахованияОб этом сообщается на сайте ФСС. В сообщении указано, что это на 991 страховой случай или 9,2% больше, чем в 2019 году.

"На финансирование указанных пособий Фонд направил 48,3 млн грн. Пособия были выплачены семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 грн", - говорится в сообщении.

В ФСС уточнили, что назначение пособия осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия на погребение.

Помощь на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имевших самостоятельных источников средств к существованию):

1) жены (мужа);

2) детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учеников средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения – до 23 лет;

3) отца, матери;

4) деда и бабы по прямой линии родства.

"В приведенные данные не включено возмещение Фондом стоимости ритуальных услуг, связанных с захоронением умершего, которые финансируются ФСС в случае смерти застрахованных лиц из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания", - отметили в ФСС.

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Автор: Ирина Погорелая