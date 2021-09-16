Украина, как и весь мир, сталкивается с последствиями изменения климата. Каждый год они становятся все заметнее, и это уже не политическая мода, ведь сельское хозяйство чувствует их на практике. Специалисты по агрострахованию оценили убытки отдельных хозяйств вследствие климатических воздействий.

"В начале лета специалисты агропромышленной отрасли давали положительный прогноз урожайности поздних культур. Растениям хватало влаги, рост и развитие соответствовал календарю, оснований для волнений у аграриев не было", – отмечает руководитель отдела агропромышленного страхования компании "ИНГО" Руслан Зимовец. – "Однако сокрушительные ливни с градом и ураганами, а впоследствии высокие температуры воздуха и длительное отсутствие осадков в ряде областей поставили надежды на урожай под сомнение".

Например, аграрии Сумщины столкнулись как с проблемой засухи, так и чрезмерных осадков. А из-за аномальной жары на Киевщине, в частности в Иванковском районе, пострадали посевы подсолнечника и кукурузы. На Полтавщине, в частности в Пирятинском районе, град и ливни повредили и даже кое-где уничтожили посевы. Из-за непогоды аграрии потеряли сотни гектаров посевов сои, кукурузы и подсолнечника.

"Именно для преодоления последствий таких явлений существуют программы страхования урожая", – отмечает Р. Зимовец. – "Они позволяют аграриям компенсировать возможные потери вследствие ряда рисков, в первую очередь – климатического воздействия. Фактические расчеты ущерба и страхового возмещения проводятся аварийными комиссарами страховой компании, имеющими профильное аграрное образование".

Например, опытное хозяйство в Арцизском районе Одесской области, потерявшее урожай подсолнечника на поле площадью 200 га в результате града, может рассчитывать на страховое возмещение в размере 5,28 млн грн при средней урожайности на уровне 2,2 т/га.

Хозяйство в Лохвицком районе Полтавщины за потерю 300 га сои из-за ливней и града (при средней урожайности 2,5 т/га), получило бы за застрахованные посевы 9 млн грн.

От жары и засухи существенно пострадала Харьковщина. Аграрии отмечают, что фактически целое лето здесь не было никаких продуктивных дождей на уровне хотя бы 20-30 мм. При этом температуры достигали 40°С, время от времени наблюдались сильные ветры. В результате одно из предприятий потеряло урожай кукурузы. На массиве площадью 500-600 га не то что кочан не завязался, растения не "дотянули" даже до 1,5 м роста. Страховое возмещение в этом случае может достигать 26,8 млн грн.

Чтобы получить страховое возмещение ущерба, прежде всего агропредприятие должно сообщить о наступлении случая, который может быть признан страховым. Во-вторых, необходимо обязательно предоставить возможность экспертам осмотреть поврежденные посевы. И ни в коем случае не собирать урожай до этого осмотра. Если помешать расследованию причин и обстоятельств ущерба (любым способом), страховая компания не сможет провести необходимую оценку и возместить убытки.

Любое сообщение о страховом случае анализируется специалистами по урегулированию убытков. Только после их заключения страховая компания принимает решение о возмещении или аргументирует отказ.

Автор: Иван Бойко