Средства, которые будут накоплены на личных счетах граждан в негосударственных пенсионных фондах можно будет снять до выхода на пенсию.

Доходы граждан, которые те получат в накопительных пенсионных фондах в рамках пенсионной системы второго уровня в Украине, не будут облагаться налогами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте такжеМинсоцполитики поддерживает законопроект о накопительных пенсиях

Как отметили в пресс-службе, государство старается заблаговременно обеспечить старость будущих пенсионеров, в том числе с помощью налоговых стимулов в отношении тех доходов, из которых потом будет выплачиваться вторая пенсия. Это не попадет в налогооблагаемую сумму, и с этого также не будут в будущем взиматься налоги.

В пресс-службе отметили, что те средства, которые будут накоплены на личных счетах граждан в негосударственных пенсионных фондах, в отличие от государственной пенсии первого уровня, являются собственностью граждан, и они в особых случаях, например, проблем со здоровьем или прочих эксцессов, могут распоряжаться ими и до выхода на пенсию.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение накопительной пенсионной системы.

6 октября 2020 года Минсоцполитики со ссылкой на министра Марину Лазебную заявило о том, что поддерживает законопроект о накопительных пенсиях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН