Фонд гарантирования за 2019 год нарастил объем вкладов физлиц на 8% – до 474 миллиардов гривень

Гарантированным возмещением покрывается 98% вкладчиков или 43% вкладов.

Банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 2019 год нарастили объем вкладов физических лиц на 36,09 млрд грн, или на 8%, - до 474,44 млрд грн по состоянию на начало текущего года.

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Как сообщается на сайте фонда, из общей суммы вкладов более половины, или 279,48 млрд грн, приходится на вклады в национальной валюте.

Отмечается, что гарантированным возмещением до 200 тыс. грн покрывается 98% вкладчиков в банках-участниках или 43% вкладов на общую сумму 204,24 млрд грн.

При этом, доля предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 года - 32,40 млрд грн, или 6,8% от общей суммы вкладов.

Как сообщал УНИАН, объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало января 2020 года составлял 11,668 млрд грн, что на 2,671 млрд грн, или на 18,6%, ниже показателя на год раньше.

В настоящее время фонд продолжает ликвидацию 61 банка в Украине, которые признаны неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников фонда насчитывалось 74 банка.