Фонд гарантирования ликвидировал "Экспобанк"

Банк работал на рынке Украины с 1991 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Экспобанка".

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Как сообщается на сайте фонда, 27 января государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций запись о ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Экспобанк".

В связи с этим Фонд гарантирования завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам "Экспобанка".

Согласно сообщению, в рамках выплаты гарантированного возмещения фонд выплатил вкладчикам банка 295,75 миллиона гривень, что составляет 98,9% от общей гарантированной суммы.

Также сообщается, что с завершением ликвидации фонд утратил полномочия ликвидатора этого банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Экспобанк" 25 сентября 2014 года. В январе 2015 года фонд начал ликвидацию банка.

"Экспобанк" - российский коммерческий банк, который работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. Банк не раскрывал сведения об акционерах, поскольку никто из них не владеет свыше 10% акций.