Причиной массового отравления людей во Львове после употребления рыбы стала сальмонелла

11:41, 28 сентября 2017
Новости регионов
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По состоянию на 27 сентября, всего пострадавших от вспышки инфекции - 66 человек, в том числе 7 детей. 

Фото A. b. Dowsett далее fineartamerica.com

Причиной массового отравления людей, которые употребляли копченую рыбу купленную на рынке, стала сальмонелла.

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Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

«По состоянию на 27 сентября, всего пострадавших от вспышки инфекции 66 человек, в том числе 7 детей. На амбулаторном лечении находятся 6 человек. После проведения лабораторных исследований всем пациентам поставлен диагноз - сальмонеллез. Состояние пациентов, находящихся в стационаре, - средней тяжести с улучшением», - информирует Львовская ОГА.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове госпитализировали первых пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция», которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Теги: #отравление рыбой во Львове#сальмонеллез