В Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС

10:17, 05 июля 2018
Новости регионов
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В Горловке угрожающая экологическая ситуация / фото sprotyv.info

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Отмечается, что в населенном пункте растет число смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды.

"Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе данного н.п., в результате чего наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", - говорится в сообщении.

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Теги: #отравление#Горловка#шахты