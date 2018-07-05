В Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС
10:17, 05 июля 2018Новости регионов
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Данная экологическая ситуация в Горловке возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля.
В Горловке угрожающая экологическая ситуация / фото sprotyv.info
Состояние экологической ситуации в Горловке Донецкой области угрожающее.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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Отмечается, что в населенном пункте растет число смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды.
"Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе данного н.п., в результате чего наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", - говорится в сообщении.
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