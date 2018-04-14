Затопление на Донбассе шахты, где был взорван ядерный снаряд, грозит отравлением воды - Госдеп

05:38, 14 апреля 2018
Война
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REUTERS

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает УП.

США призывают Россию и подконтрольных ей боевиков действовать ответственно.

"Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем России восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - подчеркивается в заявлении.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что боевики намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.

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Теги: #Донбасс#радиация#Хизер Нойерт