Beat Saber и Ring Fit Adventure. Как привести себя в форму с помощью видеоигр

Изначально карантин, как меру по борьбе с коронавирусом, многие в нашей стране восприняли по-своему. Дети толпами партизанили во дворах, батальоны "шашлычников" окопались в парках, а отряды пенсионеров штурмовали местные отделения банков. Но чем дольше свирепствовала пандемия, тем жестче становились правила самоизоляции. И вот уже вскоре активность многих граждан свелась к отчаянным марш-броскам от дивана к холодильнику. Не мудрено, что в таких условиях – на сериалах и гречке – животы стали разрастаться, а самооценка падать. А тут еще и на горизонте замаячил постепенный выход из карантина. Настала пора приводить себя в форму! И делать это можно с помощью видеоигр. Они лучше любого онлайн-тренера заставят выполнять упражнения и вести активный образ жизни. К тому же, в отличие от привычных тренировок, делать это будет намного веселее. Именно о таких играх наша подборка.

Just Dance

В качестве разминки начнем с танцев. Для этого отлично подойдет игра Just Dance. Сыграть в нее можно, как на консолях, так и на ПК. Но что еще лучше, ее можно бесплатно скачать на смартфон. В App Store и Google Play она называется Just Dance Now. Скачав игру, нужно будет вывести изображение на большой экран. Если у вас есть смарт-ТВ – отлично, если нет, подойдет ноутбук или даже планшет. Переходите по ссылке на сайт и вводите номер игровой комнаты, который высветился на экране – так вы свяжете телефон с ТВ или компьютером. Теперь вы можете на смартфоне выбрать любую доступную композицию и начать танцевать. Под любимую песню вам нужно повторять движения виртуального танцора. Чем лучше вы это делаете, тем больше очков зарабатываете.

Трейлер Just Dance Now

Танцевать можно одному или в компании. Это не только весело, но и полезно, поскольку увеличивает вашу физическую активность. Главное, стоит помнить, что смартфон при этом нужно будет держать в руке – он выступает контроллером движений. Это самый простой проект в нашей подборке. Дальше игры и упражнения в них будут усложняться.

BOXVR

Если предыдущая игра была максимально доступна пользователям, то в BOXVR подойдет исключительно владельцам шлемов виртуальной реальности. Но это не значит, что мы должны пройти мимо такого проекта.

Как вы уже поняли из названия, BOXVR – это игра про бокс в виртуальной реальности. Только здесь мы не будем спарринговаться. В этой игре нужно отрабатывать удары, увороты и многие другие элементы боксерского поединка. Все это, естественно, в игровой форме. Бьем летящие на нас шарики, приседаем и уворачиваемся от платформ. В BOXVR множество различных кардиотренировок – от 3-минутных разминок до занятий на выносливость продолжительностью в 60 минут.

Трейлер BOXVR

В игре можно записывать каждое занятие, чтобы следить за своим прогрессом и количеством сожженных калорий. А еще все тренировки проходят под музыку. Здесь более сотни композиций, которые подойдут для занятий разной интенсивности.

Единственный минус игры – в гарнитуре PS VR вам будет максимально неудобно. У вас на голове будет шлем с проводами, тянущимися к консоли, а в руках контроллеры движений PS Move. Не самое лучшее сочетание для активных занятий. Но с другой стороны, такой обвес точно заставит вас попотеть.

Beat Saber

Раз уже мы затронули VR, то можно обратить свое внимание на игру Beat Saber. Она доступна как на PS4, так и на ПК. Но проходить ее лучше на компьютере с помощью шлема Oculus Quest, так как он беспроводной и вам ничего не будет мешать.

Beat Saber – это ритм игра, в которой нужно в такт музыке двумя световыми мечами рубить кубики. Каждый куб с трех сторон защищен от удара, и поэтому резать его можно только с правильной стороны. На сложных уровнях кубики могут начать вращаться и перемещаться, что усложняет задачу. В зависимости от угла атаки, длины лезвия, точности и силы удара, за каждый уничтоженный кубик начисляются очки. Также встречаются мины, которых нельзя касаться, и стенки, от которых нужно уворачиваться. А еще все кубики летят по направлению к игроку в четыре ряда, и, чтобы попасть по ним, нужно будет перемещаться.

Трейлер Beat Saber

Конечно в Beat Saber нет плана тренировок, как в BoxVR. Но игра требует от вас большой физической активности. И стоит вот так час помахать руками и поуклоняться от стен, как почувствуете, что лишние калории начали сжигаться.

Kinect Sports Rivals

Забудьте про шлемы, контроллеры, провода и прочие неудобства. Для занятий спортом вам понадобится только специальная камера Kinect, Xbox One, а также игра Kinect Sports Rivals. Это проект, который совмещает сразу 6 спортивных игр. Здесь есть футбол, теннис, боулинг, стрельба по мишеням, скалолазание и гонки на гидроциклах.

Камера Kinect четко считывает ваши движения и передает их персонажу на экране. То есть, чтобы отбить подачу в теннисе или забить гол в футболе, вам нужно по-настоящему взмахнуть рукой или ногой. Чтобы лазать по скалам, нужно, к примеру, поднять руку и дотянуться до уступа, потом сжать ладонь, чтобы схватиться за уступ и опустить руку, чтобы подтянуться. То есть постоянно двигаться.

Трейлер Kinect Sports Rivals

Здесь также не идет речи о системе тренировок. Однако мини-игры в Kinect Sports Rivals с легкостью вас расшевелят. В режиме разделенного экрана играть можно вместе с другом или второй половинкой. Согласитесь, это вносит разнообразие в бесконечное просматривание сериалов.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure – одна из самых лучших игр для занятия спортом на карантине. По сути это экшн-РПГ, в которой все действия главного героя основаны на выполнении определенных физических упражнений в реальности.

Вам понадобится консоль Nintendo Switch, умное пластиковое кольцо, которое идет в комплекте с игрой, а также сила воли, чтобы подняться с дивана. Один контроллер Joy-Con крепиться на кольцо, второй – на ногу, потому что бегать в игре придется по-настоящему. Кстати, скорость передвижения персонажа будет зависеть от того, насколько быстро вы двигаете ногами.

Каждый уровень в игре – это набор препятствий, которые нужно преодолеть. Так что вам придется не только бегать, но и прыгать, приседать и высоко поднимать колени.

А еще, конечно же, на каждой локации вас ждут сражения с врагами. И здесь уже нужно будет задействовать все мышцы. В игре есть четыре типа атак, разделенных по частям тела. Красные атаки выполняются руками, синие – ногами. Желтые – это упражнения на пресс, а зеленые – позы йоги. Каждый прием в игре – это отдельное упражнение, которое нужно выполнять то тех пор, пока не победите врага или не завершите задание. В углу экрана появляется окно, где показано, как правильно выполнять то или иное упражнение. Ring Fit Adventure – это целый набор тренировок с игровыми элементами, чтобы вам не пришлось скучать, выполняя упражнения.

Трейлер Ring Fit Adventure

А чтобы еще больше погрузить вас в игру, здесь есть крафт. К примеру, собираете во время бега определенные ингредиенты, а потом делаете из них смузи – буквально давите своими руками – тоже, кстати, упражнение. Еще можно персонализировать своего персонажа, покупать ему различную спортивную одежду.

При этом, с помощью датчиков Ring Fit Adventure следит за вашим пульсом, показывает сожженные калории, а также дает советы по питанию и сну. Постепенно игра предлагает увеличивать нагрузку и подкидывает новые упражнения.

У игры длинная сюжетная кампания, которой хватит не на одну неделю занятий. А еще здесь есть набор мини-игр, для прохождения в компании. Все для того, чтобы вам было весело заниматься спортом в домашних условиях.

Единственный минус – это то, что в условиях пандемии игра стала настоящим дефицитом. Она вышла в октябре 2019 года и уже к декабрю продалась тиражом в 2 миллиона копий. А потом ее продажи еще подскочили. Уже в феврале этого года в Китае образовался ажиотаж. За одну копию игры просили 250 долларов. У нас же в свободной продаже Ring Fit Adventure не найти, нужно только заказывать и ждать, когда ее привезут. Но игра того стоит.

В целом, только за этот проект уже стоит похвалить Nintendo. В прошлом у нее уже были подобные игры, вспомнить хотя бы Wii Fit и Wii Fit U. А в текущем поколении, это единственная игровая платформа, которая озаботилась созданием качественных фитнес-проектов.

Не скучайте на карантине!

Сергей Коршунов