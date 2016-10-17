Евросоюз до конца года запустит программу поддержки реформирования госслужбы в Украине на 104 млн евро
Европейский Союз до конца 2016 года запустит программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования в 104 млн евро на период с 2016 по 2020 годы.
Из этой суммы 90 млн евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников, сообщается в совместном пресс-релизе ЕС и Европейского банка реконструкции и развития.
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"До конца 2016 года запланирован запуск большой программы ЕС, направленной на поддержку реализации стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы. Эта программа предусматривает общий бюджетный взнос ЕС в размере 104 млн евро, включая 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на дополнительную техническую помощь", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщал УНИАН, Совет Европы планирует дать Украине на поддержку реформ 45 миллионов евро.