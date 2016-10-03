Совет Европы планирует дать Украине на поддержку реформ 45 миллионов евро - Климкин

Совет Европы планирует предоставить Украине на поддержку реформ 45 миллионов евро.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"День украинских реформ в Совете Европы. 45 миллионов на поддержку украинских реформ - План действий для Украины является крупнейшим в истории организационным пакетом поддержки государства-члена. Украина и в дальнейшем будет работать с Советом Европы для проведения реформ в стране и укрепления верховенства права и прав человека в Европе", - написал он.

Читайте такжеАнтикоррупционные реформы в Украине имеют ключевое значение для ЕС - Ган

Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин участвует в Дне украинских реформ в Совете Европы в Страсбурге.

Во время мероприятия запланировано представить достижения Украины в реализации реформ, которые Совет Европы поддерживает в рамках своего Плана действий на период 2015-2017 годов.

План действий охватывает такие реформы, как создание и укрепление антикоррупционных механизмов, судебная реформа, реализация национальной стратегии по защите прав человека, реформы полиции и пенитенциарной системы и создание общественного телевидения.