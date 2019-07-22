"Миша, все х***я": братья Добкины не попадают в новую Раду

Братья Добкины проиграли досрочные выборы в Верховную Раду.

Народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в следующий созыв Верховной Рады Украины.

Так, Дмитрий Добкин, известный своим странным поведением в Верховной Раде, баллотировался на мажоритарном округе №178 в Харьковской области.

Согласно ведомости о подсчете голосов избирателей, опубликованной на сайте ЦИК, Добкин-младший набирает в округе лишь 16,38% голосов и находится на третьем месте. Лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Литвинов с показателем 31,51%. На втором месте - самовыдвиженец Анатолий Русецкий с 29,60%.

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На данный момент ЦИК обработала 98,75% голосов избирателей в округе.

А старший из братьев, Михаил Добкин, шел в парламент по списку партии "Оппозиционный блок". Однако, партия не смогла преодолеть 5% проходной барьер.

После обработки 79,15% протоколов по многомандатному избирательному округу, "Оппозиционный блок" набирает лишь 3,18% голосов и остается "за бортом" Верховной Рады.

Михаил Добкин "прославился" после нашумевшего видеоролика, где он жалуется на "по-дебильному написанный" текст Геннадию Кернесу, а тот ему отвечает, что "все х***я" и надо снимать "по новой".

Напомним, народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев после обработки 79,45% протоколов, проигрывает выборы кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.