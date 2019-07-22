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Богуслаев "пролетает" мимо рады, не выдержав конкуренции со свадебным фотографом от "Слуги народа"

14:38, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Вячеслав Богуслаев проигрывает выборы в Раду / фото УНИАН

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев после обработки 79,45% протоколов, проигрывает выборы кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

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Об этом свидетельствуют сведения о подсчете голосов избирателей на одномандатном избирательном округе №77, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, сейчас Сергей Штепа набирает 43,64% голосов, а самовыдвиженец Вячеслав Богуслаев - 32,26%.

Ранее УНИАН сообщал, что по результатам обработки 43,16% протоколов нардеп Владимир Литвин проигрывает выборы на Житомирщине.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #досрочные выборы#выборы в Украине#нардеп Богуслаевпогода в Запорожье