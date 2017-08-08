"Текст по-дебильному написан": Добкин вспомнил хитовый ролик, где он жалуется Кернесу (видео)

Нардеп от "Оппоблока" Михаил Добкин заявил, что хочет найти автора ролика, где он жалуется на "по-дебильному написанный" текст Геннадию Кернесу.

В авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" Добкина-стершего попросили прокомментировать ситуацию с хитовым телевизионным роликом, где он жалуешься Кернесу, что "текст по-дебильному написан".

Читайте такжеДобкин-младший снова очень странно дергался в Раде (видео)

"В различные периоды времени я по-разному к нему относился: начиная от злости и до сегодняшнего позитивного восприятия. Многие люди, которые работают в медиа или занимаются пиаром, нередко спрашивали меня о том, не специально ли мы его с Геннадием сняли? Поэтому сразу хочу предварить вопрос и сказать, что делали не намеренно, так получилось, потому не хочу забирать чьего-то авторства. Автора найду и с удовольствием передам ему его премию, она у меня уже давно залежалась", - заявил политик.

По словами Добкина, он раньше часто пересматривал этот ролик, сейчас - нет.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео о съемках предвыборного ролика кандидата на городского голову Харькова Михаила Добкина было получено путем вырезки и монтажа наиболее неудачных или эпатажных фрагментов из дублей записи предвыборного ролика кандидата в городские головы Харькова Михаила Добкина в декабре 2005 года и его общения со своим помощником Геннадием Кернесом, который руководил процессом съемки.

Ранее Добкин-старший объяснил странное поведение своего брата в Раде: по его словам, все дело в куполе, под ним очень сложная энергетика.