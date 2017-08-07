Все дело в куполе: Добкин-старший объяснил странное поведение своего брата в Раде (видео)

Народному депутату от "Оппоблока" Дмитрию Добкину некомфортно в Верховной Раде. Об этом депутат от той же партии Михаил Добкин заявил в эфире программы "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина", отвечая на вопрос, употребляет ли его брат наркотики.

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"Он из-за своего характера очень некомфортно чувствует себя в Верховной Раде. И я там чувствую себя некомфортно. Там очень сложная энергетика, именно под куполом. И это с 2004 года. Я вот говорю, что Киев не годится для столицы. Я не знаю, что на этом месте было. Может, кладбище, может, болото которое, может, стадо мамонтов умерло", – утверждает Добкин-старший.

По словам Добкина, в парламенте сложно энергетически, у него самого там "начинают слезиться глаза и давление повышается". В то же время брат Дмитрия не считает его политиком по призванию.

Напомним, неадекватное поведение в Раде нардепа Добкина-младшего неоднократно фиксировали камеры. Ниже - подборка видео с выходками этого законодателя.

Ранее Добкин заявлял, что болеет и имеет проблемы неврологического характера". Он подчеркивал, что "все мы живые люди" и, в отличие от многих здоровых депутатов, он не дерется и никого не обижает.