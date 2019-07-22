На округе, где проигрывает Пашинский, готовятся массовые фальсификации (видео)

По утверждению местных журналистов, члены ОИК массово переписывают протоколы голосования.

Окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №64 находится под усиленной охраной спецназовцев. По информации избирательного штаба партии «Слуга Народа», там готовятся массовые фальсификации.

По словам председателя ОИК, по состоянию на 8 утра 22 июля были обработаны 60% протоколов. Поэтому было принято решение объявить перерыв в работе комиссии с 9:00 до 14:00, мол, члены комиссии устали.

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По информации, кандидата, который баллотируется в этом округе от партии «Слуга Народа» Вячеслава Сигачева, протоколы, которые доставляют с участков на входе в окружную избирательную комиссию забирают неизвестные люди, которые не являются членами комиссии.

«Здесь все под усиленной охраной по периметру. Под зданием ОИК находится около 50 человек. Все серверы, где находятся протоколы, также под усиленной охраной. У меня есть опасения, что протоколы могут быть уничтожены», – заявил Вячеслав Сигачев.

Он также сообщил, что протоколы на входе в комиссию забирает доверенное лицо другого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в этом же округе.

Местные журналисты говорят, что члены ОИК массово переписывают протоколы, на их вопрос, почему это происходит – они от ответа увиливают.

Как сообщал УНИАН, полиция направила на Житомирщину вертолет со спецподразделением ТОР для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64.

По результатам подсчета 61,2% протоколов, лидирует в округе представитель партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачев (28,74% голосов). Вторым идет самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,51%), а Сергей Пашинский, который баллотировался как самовыдвиженец, на третьем месте с результатом 17,62%.