Полиция направила вертолет со спецназовцами на округ, где проигрывает Пашинский

В округе №64 баллотируется скандальный нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Полиция направила на Житомирщину вертолет со спецподразделением ТОР для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБогуслаев "пролетает" мимо рады, не выдержав конкуренции со свадебным фотографом от "Слуги народа"

Отмечается, что спецназовцы направлены в Житомирскую область для усиления местной полиции и помощи в обеспечении публичного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Отметим, что в округе №64 баллотируется скандальный нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Сейчас, по результатам подсчета 61,2% протоколов, лидирует в округе представитель партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачев (28,74% голосов). Вторым идет самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,51%), Сергей Пашинский, который баллотировался как самовыдвиженец, на третьем месте с результатом 17,62%.

Видео: Национальная полиция Украины

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат 8-го созыва Владимир Литвин по результатам обработки 43,16% протоколов проигрывает выборы на Житомирщине своему сопернику из партии "Слуга народа".