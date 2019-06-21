"Слуга Народа" уже начала нарабатывать вариант коалиционного соглашения

Стефанчук заявляет о начале формирования перечня необходимых для принятия законопроектов.

Представитель президента в Верховной Раде, второй номер в списке партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявляет о начале наработки коалиционного соглашения.

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В эфире радио НВ он сказал: «Да, мы уже прорабатываем первый вариант коалиционного соглашения, там прописываем и те задачи, которые мы перед собой ставим, и тот перечень законопроектов».

По словам Стефанчук, «это ненормально, когда более 90% законопроектов в Верховной Раде принимаются с отрицательным решением главного экспертного управления. Это ненормально, что голосование в Верховной Раде происходит в системе «Рада», срок эксплуатации которой исчерпался в 2012 году».

Как отметил Стефанчук, в Украине сегодня «очень низкий уровень законодательства».