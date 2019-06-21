В "Слуге народа" назвали партии, с которыми будут готовы формировать коалицию в новой Раде

Представитель президента в Верховной Раде считает, что «это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины».

Партия «Слуга народа» будет готова сформировать коалицию с партиями Святослава Вакарчука «Голос» и Игоря Смешко «Сила и честь», если получит менее 226 мест в новом парламенте.

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Об этом представитель президента в Верховной Раде, второй номер в списке партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, заявил в эфире радио НВ.

«В принципе, у нас есть мечта взять единоличную ответственность, потому что, к сожалению, за 28 лет независимости в Украине не нашлось партии, которая могла бы откровенно сказать: «мы готовы взять на себя ответственность». Это все связано с тем, что в Украине не проведено политическое структурирование общества. У нас нет партий, у нас есть более 300 субъектов, которые, условно говоря, называются партиями Украины и участвуют в каких-то «договорняках», - сказал он.

В то же время Стефанчук сказал, что если «Слуга народа» получит менее 226 мест в парламенте, то будет готова сформировать коалицию «не вокруг фамилий, а вокруг идей».

«У нас есть программа, с которой мы идем. Это программа развития Украины, это программа президента, которую мы хотим реализовывать, это и программа партии. Поэтому мы будем рассматривать в первую очередь тех партнеров, которые позволят совместно определить те вещи, которые являются важными для Украины, и их реализовать», - подчеркнул Стефанчук.

Среди политсил, с которыми может формировать коалицию президентская партия, Стефанчук назвал «Голос» и «Сила и честь». «Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины», - пояснил он и добавил, что именно об этом можно будет говорить, когда будет конкретный результат выборов.