ЦИК ожидает скорейшего внесения парламентом изменений в законодательство о публичных закупках

Центральная избирательная комиссия ожидает скорейшего внесения парламентом изменений в законодательство о публичных закупках.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, в очередной раз отметив, что быстротечность избирательного процесса делает невозможным проведение публичных закупок в сроки, определенные законодательством.

В ЦИК напомнили, что 24 мая комиссия своим постановлением обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли по поводу законодательного урегулирования вопросов осуществления публичных закупок для обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения выборов.

В комиссии отмечают, что совещание по этому вопросу состоялось лишь 29 мая под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с участием представителей ЦИК, Минэкономразвития, Минюста, Администрации президента, Верховной Рады и других органов власти.

"Во время совещания единой была позиция представителей государственных органов о необходимости законодательного урегулирования указанного вопроса. Однако, согласно комментариям вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, маловероятно принятие изменений в закон с учетом быстротечности избирательного процесса и требований Регламента Верховной Рады", - отмечают в ЦИК.

Кроме того, в комиссии заявили, что считают необоснованными заявления Минэкономразвития о попытках ЦИК осуществлять закупки "непрозрачным, неэффективным способом", что "создаст условия для злоупотреблений во время заключения и выполнения договоров закупок".

В Центризбиркоме добавили, что вопрос публичных закупок поднимается комиссией еще с 2016 года и только в контексте обеспечения избирательного права украинцев.

"Именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и государственного заказа, должно давно учесть обоснованные многочисленные обращения комиссии для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля", - отметили в комиссии.

В ЦИК отметили, что на вышеупомянутом совещании также были высказаны позиции о возможности частичного урегулирования вопроса на уровне подзаконных актов, и добавили, что приветствуют любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса.

"Комиссия ожидает скорейшего внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке другого нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему...", - резюмировали в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Верховная Рада во время внеочередного заседания не включила в повестку дня президентский законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса (№ 10317).

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отмечала, что законодательство о госзакупках не учитывает быстротечность избирательного процесса внеочередных выборов, который на этот раз будет длиться 58 дней.

Центризбирком объявляет тендеры по закупке товаров и услуг в рамках подготовки к внеочередным парламентским выборам 21 июля. Однако, согласно законодательству, тендеры должны проводиться дольше, чем необходимо на подготовку к внеочередным выборам.

Слипачук заявляла, что по действующей процедуре проведения закупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени.