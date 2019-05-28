Выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки

Получить открепительный талон можно до 15 июля

Одним из первых решений Владимира Зеленского на посту президента был роспуск парламента, в результате чего на 21 июля 2019 года назначены внеочередные выборы в Верховную Раду. 24 мая стартовал избирательный процесс, а украинцы, желающие проголосовать не по месту прописки, уже могут получать открепительные талоны.

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По сравнению с президентской кампанией, процедура временной смены места голосования особых изменений не претерпела, однако есть несколько нюансов, пишет 112.ua.

Как голосовать переселенцам

По информации главы ЦИК Татьяны Слипачук, избирателям, которые прописаны на временно оккупированных территориях, чтобы проголосовать на выборах в Раду, нужно:

1. Найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей.

2. До 15 июля включительно с паспортом прийти в реестр.

3. Написать там заявление о просьбе временно сменить место голосования.

Важно: никаких документов, кроме паспорта, для переселенцев и жителей оккупированных территорий не требуется.

Голосование не по месту регистрации

Лицам, которые не являются переселенцами и не прописаны на временно оккупированных территория, для того чтобы принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду, нужно:

Шаг 1. Обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей до 15 июля включительно.

Шаг 2. При себе иметь паспорт и документ, который подтверждает, что избиратель действительно будет в день голосования в том месте, где хочет проголосовать (например, справка с работы или учебы).

Шаг 3. Подать в Госреестр соответствующее заявление о временной смене места голосования.

ЦИК сообщает, что по смешанной системе во время голосования избиратель получает два бюллетеня: для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. Поэтому если человек будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В Центризберкоме отмечали, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в случае досрочных парламентских выборов продлится 58 дней.

"Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения госзакупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение таких процедур, как: обеспечение изготовления избирательных бюллетеней; изготовление и доставка бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировка протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК; изготовление информационных плакатов политических партий; публикация информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ о перечне избирательных округов, формировании ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализация права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - отмечали в ЦИК.

Таким образом, ЦИК ожидает от президента, Верховной Рады и Кабмина принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля в соответствии с законами Украины.