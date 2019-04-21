Зеленский объяснил использование слова "повстанцы": так было написано на сайте президента (видео)

Применение слова "повстанцы" в отношении боевиков на Донбассе вызвало массу споров.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил употребление слова «повстанцы» в отношении российских боевиков на востоке Украины. По его словам, этот термин можно найти и на сайте главы государства.

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Соответствующее заявление кандидат сделал в комментарии «Радио Свобода».

"Это подразумевается "бунтари", мальчики и девушки. Это так было написано на сайте президента. "Бунтари", которые против Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, во время дебатов с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» Владимир Зеленский зачитал своему оппоненту вопрос от граждан Украины. В одном из вопросов в отношении боевиков употреблялось слово «повстанцы».

Часть аудитории восприняла это слово как якобы признак признания того, что война на Востоке Украины не является результатом агрессии РФ против Украины.

Впрочем, в команде Зеленского быстро привели доказательства того, что слово «повстанцы» употреблялось и действующим президентом Украины. В частности – в своей речи в Цюрихском университете в январе 2015 года. Текст речи можно было найти на сайте президента Украины.

После обнародования скриншотов текст на сайте президента отредактировали, заменив «повстанцев» на «боевиков».

Утверждается, что президент читал речь на английском языке и употреблял слово rebels, которое переводится именно как «повстанцы», или «бунтовщики», в зависимости от контекста.