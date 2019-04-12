"У меня пока нет самолета, борта номер 1": Зеленский потроллил Порошенко из-за визита в Европу

Зеленский объяснил причину своего раннего вылета во Францию на встречу с Макроном.

В эфире программы "Право на власть" разгорелась острая перепалка Порошенко с Зеленским.

Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук сообщила, что Зеленский уже направляется во Францию, где у него будет встреча с президентом Эммануэлем Макроном, и не может физически присутствовать на эфире.

Впоследствии Владимир Зеленский по телефону вышел на связь и вступил в словесную перепалку с Порошенко. Зеленский сказал, что он находится во Франции и что президент об этом знал, потому что автомобили СБУ якобы сопровождали его до аэропорта.

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Порошенко попытался это оспорить.

"Я хочу вас заверить, что вашими передвижениями президент Порошенко и кандидат в президенты Порошенко точно не интересуется. Встреча у вас, так же, как у меня, завтра в Париже, я завтра отправляюсь в Берлин...", - заявил президент.

На это Зеленский ответил, что у него пока нет возможности, в отличие от Порошенко, пользоваться бортом №1, и поэтому он вынужден лететь в Париж заранее, обычным рейсовым самолетом.

"Послушайте меня. У меня нет самолета, борта номер 1... Я летел обычным самолетом. Я не могу в любой воспользоваться услугами борта №1",- отметил Зеленский.