Порошенко поговорил в прямом эфире с Зеленским

Зеленский вновь согласился провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Президент Украины Петр Порошенко посетил студию телеканала "1+1" в программе "Право на владу".

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

Он пригласил своего конкурента на выборах во втором туре Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.

Порошенко поблагодарил ведущую Натальи Мосейчук за работу и назвал ее "замечательной журналисткой". Она подчеркнула, что сейчас на канале будут выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе.

Через несколько минут Мосейчук сообщила, что Зеленский уже направляется во Францию и не может физически присутствовать на эфире, однако смог выйти в прямой эфир по телефону.

Во время разговора Зеленский вновь согласился провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.