В КМИС после нового опроса спрогнозировали результаты второго тура выборов в Украине

Будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей, отметили в КМИС.

Результаты опроса социологической группы Рейтинг, согласно которому 61% избирателей, собирающихся прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердятся.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

"Скорее всего, да. <...> На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", - отметил он.

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Замглавы социологической службы также подчеркнул, что для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.

"Они [дебаты, - Ред.] на результатах, конечно, могут сказаться, но они могут повлиять, скорее всего, на ограниченное количество процентов [избирателей]", - сказал социолог.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, опубликованному 11 апреля, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 24% среди тех, кто пойдет на выборы.

Опрос проводился с 5 до 10 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.