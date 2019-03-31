В штабе показали, как военные голосовали на Донбассе (видео)

В штабе уточнили, что военные на передовой голосуют на президентских выборах только на специальных участках на ротационной основе - одни несут боевое дежурство на опорных пунктах, другие - голосуют.

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил для военнослужащих были созданы надлежащие условия для голосования, нарушений не зафиксировано.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Все участки открылись своевременно, военнослужащие группами приезжают с передовой для голосования. В настоящее время на территории специальных избирательных участков, где голосуют украинские военные, никаких нарушений не выявлено, все происходит в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что военные на передовой голосуют на президентских выборах только на специальных участках на ротационной основе - одни несут боевое дежурство на опорных пунктах, другие - голосуют.

"Бойцы отправляются в участок по очереди по соответствующему решению командиров подразделений", - сообщили в штабе ООС.

Также в штабе сообщили, что с начала текущих суток оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» в районе населенного пункта Лебединское.

«Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. Потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. По состоянию на 11:00 не открылся один избирательный участок в городе Измаил Одесской области.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.