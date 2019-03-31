На Сумщине избирателей централизованно подвозили к участкам на школьном автобусе (видео)

По состоянию на 14.00 в полицию Сумской области поступили три сообщения о централизованном подвозе избирателей к участкам.

На Сумщине полиция зафиксировала сообщение о централизованном подвозе избирателей к участкам, в том числе школьным автобусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Бабич.

«По состоянию на 14.00 в полицию Сумской области поступило три сообщения о централизованном подвозе избирателей к участкам», – отметил правоохранитель.

В частности, одно из сообщений поступило из города Бурынь, где лидер одной из местных политических сил организовал подвоз избирателей на участки школьным автобусом.

«Есть номер школьного автобуса, есть маршрут его движения. Сейчас проводится проверка информации», – уточнил Бабич.

Кроме того, два сообщения о централизованном подвозе избирателей поступили в областном центре, где избирателей, якобы, подвозят на автомобиле «Нива».

«Всего сегодня с 8.00 до 14.00 полиция зарегистрировала в области 45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, информация о которых сейчас проверяется», – подчеркнул Бабич.

Также об организованном подвозе избирателей в Бурынской ОТГ коммунальным автобусом сообщила в Facebook руководитель общественной организации «Женские крылья Сумщины» Марина Нагорная, добавив видео с места события.

«В Бурыни был зафиксирован автобус, который курсировал неподалеку участка №590091 (с. Красная Слобода) и участка №590092 (с. Дич). По свидетельству очевидцев, автобусом людей подвозили для голосования. Водитель автобуса сообщил, что он является работником одного из коммунальных предприятий Бурынского горсовета, руководитель которого дал указание подвозить людей к участкам. Граждане обратилась к полиции с просьбой выяснить ситуацию и зафиксировать факт массового подвоза избирателей», – написала Нагорная.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 в органы Национальной полиции поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.