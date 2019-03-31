Нарушения на выборах: полиция уже открыла 11 уголовных дел (инфографика)

Полиция уже зафиксировала около 70 сообщений о незаконной агитации на выборах.

По состоянию на 15 годину до органов Национальной полиции поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Читайте такжеНа выборах президента Украины уже проголосовали более 43% избирателей

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Больше всего сообщений – 68 – касаются незаконной агитации. Кроме того, в полиции сообщено о 42 случаях фотографирования избирательных бюллетеней. Кроме того, граждане сообщали о 20 случаев подкупа избирателей и о 19 фактах порчи избирательных бюллетеней.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, по фактам нарушений открыто 11 уголовных производств.

Напомним, в Черниговской области полицейский задержал мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пожар был локализован. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.