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Нарушения на выборах: полиция уже открыла 11 уголовных дел (инфографика)

15:40, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

По состоянию на 15 годину до органов Национальной полиции поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Больше всего сообщений – 68 – касаются незаконной агитации. Кроме того, в полиции сообщено о 42 случаях фотографирования избирательных бюллетеней. Кроме того, граждане сообщали о 20 случаев подкупа избирателей и о 19 фактах порчи избирательных бюллетеней.

фото npu.gov.ua
фото npu.gov.ua

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, по фактам нарушений открыто 11 уголовных производств.

Напомним, в Черниговской области полицейский задержал мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пожар был локализован. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #полиция#выборы президента Украины 2019