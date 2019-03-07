Тимошенко о скандале с ее клоном: действия Луценко и Порошенко напомнили мне фильм "Тупой и еще тупее"

Юлия Тимошенко призывает снять с выборов кандидатуру Юрия Тимошенко.

События вокруг народного депутата Юрия Тимошенко, который баллотируется в президенты, напоминают лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко фильм "Тупой и еще тупее".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о якобы задержании людей, которые предлагали взятку в 5 млн грн Юрию Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента Украины.

"Сам факт выдвижения Администрацией президента, - а мы знаем, что это они сделали, - выдвижение моего полного однофамильца и моего тезки Тимошенко Юрия Владимировича кандидатом в президенты - это унизительная политтехнология, которая, на мой взгляд, ниже достоинства президента Украины", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, эта "политтехнология" имеет целью, чтобы люди на избирательном участке, которые "либо будут волноваться, либо, возможно, забудут свои очки дома, и они одной буквой ошибутся, и вместо того, чтобы поддержать меня на выборах, они поставят галочку возле моего однофамильца".

Депутат обратилась к президенту и призвала его "снять своего клона" Тимошенко с выборов.

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"Что касается всех этих событий с тем, что кто-то снимает Тимошенко Юрия Владимировича, кто его ставит туда... Это все напоминает одну известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они на этом разыгрывают, по сути, какой-то сериал. И они думают, что этот сериал с Юрием Владимировичем Тимошенком прикроет весь тот крупный коррупционный скандал действующего президента, когда он... просто отмывал деньги обороны", - отметила Тимошенко.

Она добавила: "Чтобы прикрыть этот скандал, они начали все эти события с моим тезкой, моим однофамильцем в избирательном бюллетене".

Кроме того, отметила Тимошенко, "люди не могли не заметить, что один из тех, кого они задержали, является, во-первых, депутатом, мне кажется, партии "БПП"- то, что читаю в прессе, а второе - еще и помощником руководителя пирамиды подкупа избирателей от Порошенко - это Березенко".

Она также выразила мнение, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "превратился в шоумена избирательной кампании Порошенко, и вся Генеральная прокуратура, к сожалению, также пошла по этому пути".

Как сообщал УНИАН, 6 марта генпрокурор Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Тимошенко за отказ баллотироваться, и сам кандидат несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

По словам Луценко, злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

В Партии защитников Украины подтвердили задержание своего председателя Тараса Костанчука за якобы предложение взятки в 5 млн грн Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента.

Сам Костанчук сообщил, что 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог – 2,5 млн грн. И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги". По словам Костанчука, Тимошенко якобы попросил еще средств на развитие партии и вызвался после этого вступить в Партию защитников Украины.

Костанчук назвал это "абсолютно гнилой провокацией Администрации президента, выполненной господином Луценко".