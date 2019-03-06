Кандидату в президенты Юрию Тимошенко предлагали 5 миллионов гривень за отказ баллотироваться - Луценко (фото)

По попытку подкупа кандидата задержаны два человека.

Правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook. «Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ», - написал Луценко.

Он отметил, что злоумышленники задержаны по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса ("препятствование осуществлению избирательного права").

Юрий Тимошенко идет в президенты как самовыдвиженец. Сейчас он внефракционный народный депутат, ранее входивший во фракцию "Народный фронт".

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Юрий Тимошенко стал фигурантом уголовного дела за возможные манипуляции со вкладами для его участия в выборах. Полиция осуществляет досудебное расследование по статье "препятствование осуществлению избирательного права". Следователи считают, что залог для Тимошенко в размере 2,5 млн грн внесли в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств двенадцатью гражданами Украины".