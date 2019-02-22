ЦИК зарегистрировал 357 международных наблюдателей на выборах президента

Во время сегодняшнего заседания члены ЦИК зарегистрировали 9 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES).

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 357 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены Центризбиркома зарегистрировали 9 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES).

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Таким образом, по состоянию на 22 февраля зарегистрировано 357 наблюдателей от иностранных и международных организаций: 109 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 58 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 53 - от Международной неправительственной организации “CANADEM”, 42 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 29 - от Благотворительного Фонда “Международная комиссия по правам человека”, 13 - от Общественного союза “Международное сообщество по правам человека”, 9 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 7 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Мирового конгресса украинцев, 13 - от Франции, 12 - от Германии, 11 - от Словакии.

Как сообщал УНИАН, в Украину уже прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019.