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Наблюдатели Канады прибыли в Украину

08:22, 21 февраля 2019
Выборы 2019
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Наблюдатели за выборами уже готовятся к работе / фото Flickr

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады.

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Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказ в регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины не противоречит международным обязательствам.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Напомним, 7 февраля парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

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Теги: #Канада#наблюдатели#выборы президента Украины 2019