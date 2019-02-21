Наблюдатели Канады прибыли в Украину

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады.

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Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Canada's election observers are on the ground in #Ukraine, preparing for the Presidential elections on March 31. Canada stands with Ukraine to ensure the voice of the people of Ukraine are heard through free and fair elections. pic.twitter.com/cGjD9xVXyx — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 21, 2019

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказ в регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины не противоречит международным обязательствам.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Напомним, 7 февраля парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.